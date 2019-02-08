Семак рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в РПЛ
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о лимите на легионеров в чемпионате России.
"Для меня, как для тренера, лимит - большая проблема. За 5-10-15 миллионов мы могли бы купить игрока, которого потом можно будет продать и даже заработать на нём. Российский игрок такого же уровня будет стоить 30 миллионов. Игроки уровня сборной России стоят очень больших денег, и контракты у них тоже гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Поэтому мы только рады тому, что футболисты Академии будут появляться и своей игрой доказывать, что достойны места в составе - если не в стартовом, то хотя бы в обойме" - сказал Семак в интервью телеканалу "Россия 24".
По итогам 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка.
В зимнее трансферное окно "сине-бело-голубые" подписали троих новичков - Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна.
Не пропустите: "Зенит" может заменить Семака экс-тренером команды. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Девушка дня: Райка Оливейра - бывшая любовница феномена Роналдо
-
Ройс рискует пропустить матч с "Тоттенхэмом"
-
Фабрегас ярко высказался о возможном переходе Азара в "Реал"
-
"Манчестер Юнайтед" не может договориться с Матой о продлении контракта
-
"Спартак" озвучил диагноз Мельгарехо
-
Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты топ-5 европейских лиг: Месси и Роналду снова на вершине
-
Известный французский тренер оценил игру Головина
-
Хавбек ЦСКА перенёс операцию на мениске
-
"Наполи" интересуется звездой чемпионата Нидерландов
-
Футбол XXI века: "Милан" (2000-2003)
-
Семак рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в РПЛ
-
Бартомеу сделал заявление о возможном уходе Коутиньо из "Барселоны"
-
ПСЖ вернулся к кандидатуре Нголо Канте
-
"Бавария" объявила о трансфере перспективного нападающего
-
Франк Рибери: история невероятного пути мюнхенской "семерки" к статусу легенды. Часть первая
-
Труп, найденный в разбившемся самолете, принадлежит Эмилиано Сале
-
Главные новости дня: 7 февраля
-
"Бетис" - "Валенсия" - 2:2 (видеообзор матча Кубка Испании)
-
"Арсенал" нашел замену Начо Монреалю
-
"Лацио" - "Эмполи" - 1:0 (видеообзор матча Серии А)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10