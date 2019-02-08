Семак рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в РПЛ

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Семак рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в РПЛ

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о лимите на легионеров в чемпионате России.

"Для меня, как для тренера, лимит - большая проблема. За 5-10-15 миллионов мы могли бы купить игрока, которого потом можно будет продать и даже заработать на нём. Российский игрок такого же уровня будет стоить 30 миллионов. Игроки уровня сборной России стоят очень больших денег, и контракты у них тоже гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Поэтому мы только рады тому, что футболисты Академии будут появляться и своей игрой доказывать, что достойны места в составе - если не в стартовом, то хотя бы в обойме" - сказал Семак в интервью телеканалу "Россия 24".

По итогам 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка.

В зимнее трансферное окно "сине-бело-голубые" подписали троих новичков - Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна.

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