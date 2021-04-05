Семак рассказал о своем отношении к вакцинации от коронавируса
Фото сайт РПЛ
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак озвучил свою позицию по поводу вакцинации от коронавируса.
"Я уже говорил, что привился, для меня это логичный шаг. При этом никакого давления на игроков или на коллег по штабу с моей стороны нет и быть не может. Каждый сам должен решить для себя, как поступать. Знаю всех, кто у нас уже вакцинировался, но фамилии называть не стану.
А вообще все эти ковидные нюансы - очень тонкий и индивидуальный момент. Достаточно посмотреть на то, кто и как выходит из болезни. Опять же без имён, но одни восстанавливались быстро, а другим требовалось куда больше времени. Совсем не хочу сказать, что коронавирус - личная проблема главного тренера "Зенита". Для всех моих коллег без исключения всё это стало настоящей головной болью", - сказал Семак.
О том, что тренер "Зенита" привился от COVID-19 стало известно ещё в январе. Об этом в своём инстаграме сообщила жена специалиста Анна.
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