Семак рассказал о своем питании после отказа от мяса

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Семак рассказал о своем питании после отказа от мяса

Фото: инстаграм Сергея Семака/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своих предпочтениях в еде.

"Я спокойно отношусь к еде, у меня нет особых пристрастий и предпочтений. Мне нравится абсолютно все. Если взять то, от чего сложнее всего отказаться, то… Мясо я сейчас уже не ем, могу не есть рыбу, какие-то молочные продукты. Наверное, свежий хлеб с оливковым маслом – вот от чего мне сложнее всего отказаться. Хлеб я люблю", – приводит слова Семака "Матч ТВ".

45-летний Семак тренирует "Зенит" с 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга три раза подряд становился чемпионом России, однажды завоевал Кубок России, а также дважды выиграл Суперкубок страны.

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