Семак рассказал о своей мечте
Фото: инстаграм Анны Семак/Автор неизвестен
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился деталями о своем досуге.
– Остается ли у вас время на увлечения и занятия, не связанные с футболом? Чем бы вы хотели заняться, если бы у вас было чуть больше свободного времени?
– Времени абсолютно не остается ни на что. Конечно, хотелось бы и путешествовать, и уделять внимание многим другим спортивным занятиям: серфингу, велосипеду. Это что касается здорового и активного отдыха.
По поводу других вещей – у меня есть подарок, и нужно его когда-то все-таки использовать. Имею в виду ботинки для чечетки, которые мне подарила супруга – конечно, хочется научиться отбивать чечетку хотя бы чуть-чуть. Возможно, однажды это случится. Главное, что есть мечта, – сказал Семак.
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