Семак рассказал о своей мечте

Фото: инстаграм Анны Семак/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился деталями о своем досуге.

– Остается ли у вас время на увлечения и занятия, не связанные с футболом? Чем бы вы хотели заняться, если бы у вас было чуть больше свободного времени?

– Времени абсолютно не остается ни на что. Конечно, хотелось бы и путешествовать, и уделять внимание многим другим спортивным занятиям: серфингу, велосипеду. Это что касается здорового и активного отдыха.

По поводу других вещей – у меня есть подарок, и нужно его когда-то все-таки использовать. Имею в виду ботинки для чечетки, которые мне подарила супруга – конечно, хочется научиться отбивать чечетку хотя бы чуть-чуть. Возможно, однажды это случится. Главное, что есть мечта, – сказал Семак.

Также не пропустите: Гвардиола рассказал о трансферных планах "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru