Семак рассказал о своей позиции касательно ситуации с Кокориным

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ситуацию с форвардом Александром Кокориным.

"Мне, также как и Саше, донесли информацию, что он не отправится с нами на второй сбор. Я ранее уже говорил и могу повторить: у меня как у тренера нет никаких оснований отпускать Кокорина в аренду, решение исходит от руководства. Думаю, в ближайшие дни клуб сделает официальное заявление по этой ситуации", - заявил Семак.

Ранее Кокорин не захотел отправиться в аренду в "Сочи". Позже футболист отправился на сборы со второй командой "Зенита".

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