Семак рассказал о своих отношениях с футболистами "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, какие отношения он поддерживает со своими игроками.

"У каждого тренера есть некая манера работы, свод правил, который упирается в то, что позволено, а что - нет. Для меня игроки - это прежде всего люди.

В наше время ты должен уметь находить контакт со всеми игроками. Не обязательно дружить, но ты должен их уважать. Это раз.

Во-вторых, вы должны понимать, что мы все работаем для одной цели. Она у нас общая. Мы с двух сторон вместе идем к цели. Конечно, должна быть дистанция между игроком и тренером, когда она нужна. В каких-то командах, может, наоборот нужно понять, что команда так закрепощена, что ее нужно расслабить", - сказал Семак в эфире инстаграма "Дела Футбольные".

Специалист возглавил "Зенит" в 2018 году и в первый же год выиграл с клубом чемпионат России. После 22 туров текущего сезона РПЛ сине-бело-голубые занимают 1 место в турнирной таблице.

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