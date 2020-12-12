Семак рассказал о трансферном приоритете "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что петербургскому клубу необходимо усиление на левый фланг.

"Нужна позиция левого вингера или полузащитника, мы не одно окно ищем игрока, к сожалению, пока не взяли. Нужно расти: кто-то, возможно, уйдет, кто-то придет. Нужно увеличивать обойму для конкуренции. Эта работа, которая должна вестись постоянно, чтобы уровень и качество прогрессировали", - приводят слова Семака российские СМИ.

После 18 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. Следующий матч клуб проведет 16 декабря на своем поле с московским "Спартаком".

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