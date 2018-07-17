Семак рассказал о трансферных планах "Зенита"

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Семак рассказал о трансферных планах "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

"Отсутствие каких-либо приобретений на трансферном рынке ставит для нас на данном этапе определённые ограничения. К сожалению, сейчас сложно понять, какие у нас возможности по поводу приобретения новых футболистов. Поэтому одну-две позиции до окончания трансферного периода в любом случае нужно оставлять.

С заявочным списком нужно определяться сразу после окончания этих сборов. Осталось всего несколько дней. Мы объявим список футболистов, которых будем вносить в заявку на сезон", - приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что этим летом "Зенит" пока не купил ни одного футболиста. При этом, в клуб вернулись из аренд 11 игроков.

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