Семак рассказал о трансферных планах "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от двух ближайших трансферных окон.

"Хотим всегда одного – лучше играть. Более сильную команду хотим, укреплять слабые позиции. Есть группа футболистов, у которых заканчивается в конце года контракт. И прежде чем взять на позиции игроков, нужно понять, сможем ли мы трудоустроить игрока, который играет на этой позиции. Мы не можем просто так взять или отказаться от игрока, чтобы потом человек не играл и не тренировался. Летом изменения будут, а зимой – сомневаюсь. В любом случае мы ждем возвращения Малкома и Кокорина. Они добавят разнообразия и укрепят нашу команду. Это точно", - сказал Семак.

Стоит отметить, что "Зенит" уверенно лидирует в РПЛ по итогам 18 туров. Преимущество от второго места составляет 8 очков.

Прошлым летом "сине-бело-голубые" потратили на входящие трансферы 66,7 миллионов евро, самая дорогая сделка - покупка у "Барселоны" Малкома за 40 миллионов.

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