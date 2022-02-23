Семак рассказал о травмах игроков перед матчем с "Бетисом"
Фото: твиттер "Зенита"
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о готовности игроков к ответной игре Лиги Европы против "Бетиса".
"Ракицкий готов. Участие Караваева под вопросом, у него есть небольшие проблемы. Вероятно, оба будут готовы. Ловрен продолжает восстанавливаться, Алип не заявлен. Сегодня проверим Караваева. Крицюк начал тренироваться, сейчас полетел на диагностику к оперирующему доктору.
Шансы у нас есть, у них, естественно, больше. Однако главное, что шансы у нас есть. Будем пытаться сыграть как можно лучше, а результат - следствие игры", - приводит слова Семака Sports.ru.
Читайте также: Семин высказался о шансах "Зенита" пройти "Бетис". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
"Ливерпуль" благодаря дублям Салаха и Мане разгромил "Лидс"
-
УЕФА рассматривает 5 стадионов в случае переноса финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга
-
Клубы Лиги 1 могут получить 1,5 миллиарда евро помощи. Треть суммы достанется ПСЖ
-
Следующая неделя будет ключевой в будущем Холанда
Лента новостей
-
Митрович побил рекорд Чемпионшипа по голам за сезон
-
"Бенфика" и "Аякс" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала ЛЧ
-
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Линекер отреагировал на результат первого тайма в матче "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" благодаря дублям Салаха и Мане разгромил "Лидс"
-
"Тоттенхэм" проиграл "Бернли", "Кристал Пэлас" разгромил "Уотфорд"
-
"Ливерпуль" - лидер АПЛ по заработанным пенальти
-
"Реал" нацелился на хавбека "Наполи"
-
"Манчестер Юнайтед" определил две главные трансферные цели на лето
-
Блинд стал рекордсменом "Аякса" в Лиге Чемпионов
-
Семак рассказал о травмах игроков перед матчем с "Бетисом"
-
Кузяев пропустил тренировку "Зенита" накануне ответной игры с "Бетисом"
-
Экс-тренер "Химок" Черевченко может продолжить карьеру за рубежом
-
УЕФА рассматривает 5 стадионов в случае переноса финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга
-
Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от еврокубков
-
Хави высказался о предстоящем матче с "Наполи"
-
В Украине собираются приостановить все футбольные турниры
-
1
Bild будет закрывать логотип "Газпрома" на форме "Шальке" надписью в поддержку Украины
-
Конте заявил, что "Ювентус" подписал Кулушевски назло ему
-
Клубы Лиги 1 могут получить 1,5 миллиарда евро помощи. Треть суммы достанется ПСЖ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0