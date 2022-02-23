Семак рассказал о травмах игроков перед матчем с "Бетисом"

Фото: твиттер "Зенита"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о готовности игроков к ответной игре Лиги Европы против "Бетиса".

"Ракицкий готов. Участие Караваева под вопросом, у него есть небольшие проблемы. Вероятно, оба будут готовы. Ловрен продолжает восстанавливаться, Алип не заявлен. Сегодня проверим Караваева. Крицюк начал тренироваться, сейчас полетел на диагностику к оперирующему доктору.

Шансы у нас есть, у них, естественно, больше. Однако главное, что шансы у нас есть. Будем пытаться сыграть как можно лучше, а результат - следствие игры", - приводит слова Семака Sports.ru.

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