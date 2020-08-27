Семак рассказал о травме Дриусси

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак сделал заявление о травме вингера своей команды Себастьяна Дриусси.

"Любая потеря ведущего игрока вносит коррективы в рисунок игры. Нам пришлось тяжело без Себастьяна. Травма у Дриусси серьёзная. Он не может самостоятельно передвигаться. Диагноз узнаем в ближайшее время. Но это очень серьёзная потеря для нас", - сказал Семак.

У аргентинского форварда подозрение на повреждение крестообразных связок колена. После игры он передвигался с помощью костылей.

В новом сезоне Дриусси сыграл за "Зенит" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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