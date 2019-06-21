Семак рассказал о травме Ерохина

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о травме Александра Ерохина, которую он получил в контрольном матче с австрийским "Ваккером" (6:1).

"Самое неприятное, что есть на сегодняшний момент, что у Александра большое и глубокое рассечение. Придётся накладывать швы - повреждение достаточно серьёзное. Надеюсь, что, кроме этого повреждения, у него ничего нет, но этот момент нас немножко расстроил", - сказал Семак.

Ранее стало известно, что "Зенит" в контрольном матче разгромил австрйиский "Ваккер".

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