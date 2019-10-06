Семак рассказал о травме Мамманы

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Семак рассказал о травме Мамманы

Наставник "Зенита" Сергей Семак после матча с "Уралом" (3:1) рассказал, насколько серьезна травма защитника команды Эмануэля Мамманы. Об этом сообщает Sports.ru.

Напомним, футболиста пришлось заменить на 12-й минуте после столкновения с игроком "Урала" Павлом Погребняком.

"Насколько серьезно повреждение, покажет обследование. Мы очень расстроились, потому что доктор попросил сразу замену.

Ориентируясь на слова доктора после игры, могу сказать, что все очень плохо. Посмотрим, насколько", - сказал Семак.

Маммана перешел в "Зенит" из "Лиона" в 2017 году за 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал лишь в трех матчах за сине-бело-голубых.

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