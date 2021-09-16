Семак рассказал о травмированных игроках перед матчем с "Рубином"
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о ситуации с травмами в команде перед матчем Российской Премьер-Лиги против казанского "Рубина" в восьмом туре.
– Какова актуальная информация по травмированным?
– На сегодняшний день информация не изменилась: ни Оздоев, ни Караваев, ни Ловрен не тренируются в общей группе, поэтому будем держать ситуацию под контролем и ждать скорейшего восстановления игроков, которые нам очень нужны, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".
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