Семак рассказал о травмированных игроках перед матчем с "Рубином"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о ситуации с травмами в команде перед матчем Российской Премьер-Лиги против казанского "Рубина" в восьмом туре.

– Какова актуальная информация по травмированным?

– На сегодняшний день информация не изменилась: ни Оздоев, ни Караваев, ни Ловрен не тренируются в общей группе, поэтому будем держать ситуацию под контролем и ждать скорейшего восстановления игроков, которые нам очень нужны, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".

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