Семак рассказал о влиянии Спаллетти на свою тренерскую карьеру

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Семак рассказал о влиянии Спаллетти на свою тренерскую карьеру

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался о том, как на его карьеру повлиял экс-тренер "сине-бело-голубых" Лучано Спаллетти.

"Почему так быстро произошел переход от карьеры игрока к тренерской? Он получился быстрым благодаря доверию Лучано Спаллетти, который внёс очень важную лепту в становление меня как тренера, пригласил к себе в штаб. Есть такая фраза: от таких предложений не отказываются. Я мог отказаться и подождать год-два, потом нужно было ждать момента, искать команду, где бы ты смог начать или войти в тренерский штаб... 

Это на самом деле не так уж и просто, когда ты заканчиваешь, выпадаешь из определённого ритма жизни, определённой обоймы. И вернуться не всегда достаточно легко. А поскольку у меня большая семья, достаточно непросто переезжать из одного города в другой, я принял решение попробовать для того, чтобы понять, насколько мне подходит эта работа и что у меня получится на этом поприще", - сказал Семак.

61-летний Спаллетти возглавлял "Зенит" с декабря 2009 по март 2014 года и выиграл с командой 4 трофея.

Семак занял пост главного тренера питерской команды в мае 2018 года и сейчас близок ко второму подряд чемпионству.

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