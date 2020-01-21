Семак рассказал о восстановлении Малкома

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Семак рассказал о восстановлении Малкома

Наставник "Зенита" Сергей Семак после разгромного контрольного матча с катарским "Аль-Увайнахом" (10:0) рассказал, как чувствует себя форвард Малком, который восстанавливается после травмы. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, футболист в летнее трансферное окно перешел из "Барселоны" в "Зенит". 10 августа игрок получил серьезное повреждение. На данный момент бразилец восстанавливается.

"Малком потихоньку набирает форму. Мы добавляем ему работы. У нас еще есть немного времени, поэтому мы страхуемся, бережем. У нас есть возможность продлить период адаптации к нагрузкам. Почти все упражнения он выполняет в общей группе. По поводу игр - нужно немного подождать, чтобы у него было больше времени втянуться", - сказал Семак.

А еще: Малком забил первый гол за "Зенит" на сборах в Катаре| http://soccernews.ru
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