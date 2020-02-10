Семак рассказал о возможном продлении контракта с "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Россия 24" высказался о возможном продлении контракта с петербургским клубом.

Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2020 года.

"Я слышал, что председатель совета директоров высказался, что контракт будет продлен, но мы еще ничего не обсуждали. Что касается меня лично, нет смысла подписывать соглашение на один год, потому что тем самым у тебя нет возможности планировать. Два года - это нормальное время для того, чтобы что-то успеть сделать", - сказал Семак.

Напомним, специалист возглавил "Зенит" 29 мая 2018 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством стал чемпионом России.

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