Семак рассказал о вреде лимита на легионеров для российского футбола

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Семак рассказал о вреде лимита на легионеров для российского футбола

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о вреде лимита на легионеров для российского футбола.

"На мой взгляд, лимит на легионеров немного расслабляет игроков. Не все выдерживают испытание славой и деньгами, к сожалению. Если посмотрим, например, на чемпионат Голландии, который сопоставим с нашим по уровню и зарплатам, то увидим, что каждый сезон десятки игроков уезжают оттуда в топ-чемпионаты. Играют на очень хорошем уровне, развиваются. У нас с этим сложнее.

Тут нужно понять стратегию развития. Если хотим двигаться и быть конкурентоспособными на клубном уровне в Европе, значит, нужны сильные команды, нужно отменять лимит. Если хотим играть, как в других чемпионатах, своими футболистами, значит, нужно снижать уровень зарплат и играть доморощенными. Нужна стратегия и понимание, вот и всё", - цитирует Семака официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме "шесть иностранцев плюс пять россиян".

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