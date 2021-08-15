Семак рассказал о юридических проблемах с Клаудиньо
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о том, что новичок команды бразилец Клаудиньо еще не получил рабочую визу.
"Он заявлен, у него подписан контракт. Но ситуация, к сожалению, такова, такие законы в стране: чтобы завершить получение рабочей визы, ему нужно выехать из страны.
Я не знаю, почему такие правила, я не совсем специалист в этой области. Конечно, это немножко странно. Такая ситуация у нас в стране. Поэтому мы ждем, когда он завершит оформление всех документов", – сказал Семак.
Напомним, что "Зенит" заплатил за футболиста 15 миллионов евро.
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