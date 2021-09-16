Семак рассказал о задаче "Зенита" после игры с "Челси"

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Семак рассказал о задаче "Зенита" после игры с "Челси"Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о цели команды после поражения от "Челси".

– Игра в Лондоне была очень затратной и по силам, и по эмоциям. Есть ли риск того, что этих сил и эмоций не хватит на игру с "Рубином"?

– Всегда так бывает – после таких игр и после матчей сборных очень много сил и эмоций тратят ребята. Надо уметь переключаться, сейчас у нас единственная задача – хорошо подготовиться к матчу с "Рубином", - приводит слова тренера официальный сайт "Зенита".

Напомним, что "Зенит" проиграл "Челси" на выезде со счетом 1:0. Единственный гол забил Ромелу Лукаку.

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