Семак рассказал о задаче "Зенита" после игры с "Челси"
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о цели команды после поражения от "Челси".
– Игра в Лондоне была очень затратной и по силам, и по эмоциям. Есть ли риск того, что этих сил и эмоций не хватит на игру с "Рубином"?
– Всегда так бывает – после таких игр и после матчей сборных очень много сил и эмоций тратят ребята. Надо уметь переключаться, сейчас у нас единственная задача – хорошо подготовиться к матчу с "Рубином", - приводит слова тренера официальный сайт "Зенита".
Напомним, что "Зенит" проиграл "Челси" на выезде со счетом 1:0. Единственный гол забил Ромелу Лукаку.
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