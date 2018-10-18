Семак рассказал о зимних трансферах "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак рассказал о зимних трансферах "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак надеется, что зимой клуб усилит состав.

"Я изначально обозначил перед руководством свою позицию. Есть задачи. Что для этого необходимо. Теперь спокойно двигаемся. Я обосновал, кто требуется и на какие позиции. Почему и зачем. Какого плана футболисты мне нужны. Не фамилии, а тип игрока. Остальное зависит от клуба. Ищите с точки зрения возраста, перспектив.

К сожалению, пока не получилось найти. Но это не заставляет менять подход к работе с моей стороны. Ничего, может, все получится зимой. Я надеюсь! Моя позиция не изменилась ни за два, ни за три месяца", - приводят слова Семака российские СМИ.

Напомним, что минувшим летом "Зенит" не совершил ни одного трансфера. Лишь после закрытия трансферного окна петербургский клуб подписал итальянского полузащитника Клаудио Маркизио, который являлся свободным агентом.

Не пропустите: Семак прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алан Ширер пристыдил Салаха

Алан Ширер пристыдил Салаха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов