Семак рассказал о зимних трансферах "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак надеется, что зимой клуб усилит состав.
"Я изначально обозначил перед руководством свою позицию. Есть задачи. Что для этого необходимо. Теперь спокойно двигаемся. Я обосновал, кто требуется и на какие позиции. Почему и зачем. Какого плана футболисты мне нужны. Не фамилии, а тип игрока. Остальное зависит от клуба. Ищите с точки зрения возраста, перспектив.
К сожалению, пока не получилось найти. Но это не заставляет менять подход к работе с моей стороны. Ничего, может, все получится зимой. Я надеюсь! Моя позиция не изменилась ни за два, ни за три месяца", - приводят слова Семака российские СМИ.
Напомним, что минувшим летом "Зенит" не совершил ни одного трансфера. Лишь после закрытия трансферного окна петербургский клуб подписал итальянского полузащитника Клаудио Маркизио, который являлся свободным агентом.
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