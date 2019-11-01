Семак рассказал об ожиданиях от матча с ЦСКА

Теги сергей семакзенит санкт-петербургцска москва

Семак рассказал об ожиданиях от матча с ЦСКА

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о предстоящем матче команды 15-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Уверен, "армейцы" будут выкладываться на 150 процентов, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и "Зенит" будет сражаться ради победы.

Принципиального значения не придаём тому, чтобы прийти на промежуточный финиш первыми. Гораздо важнее чем всё закончится после 30-го тура", - сказал Семак.

Матч "Зенит" - ЦСКА состоится 2 ноября на "Газпром Арене". Начало -  в 19:00.

"Зенит" является лидером турнирной таблицы чемпионата. ЦСКА располагается на 5 позиции.

А еще: ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан ярко высказался о Мбаппе

Зидан ярко высказался о Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов