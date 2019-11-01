Семак рассказал об ожиданиях от матча с ЦСКА
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о предстоящем матче команды 15-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Уверен, "армейцы" будут выкладываться на 150 процентов, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и "Зенит" будет сражаться ради победы.
Принципиального значения не придаём тому, чтобы прийти на промежуточный финиш первыми. Гораздо важнее чем всё закончится после 30-го тура", - сказал Семак.
Матч "Зенит" - ЦСКА состоится 2 ноября на "Газпром Арене". Начало - в 19:00.
"Зенит" является лидером турнирной таблицы чемпионата. ЦСКА располагается на 5 позиции.
А еще: ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11