Семак рассказал об ожиданиях от матча с ЦСКА

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о предстоящем матче команды 15-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом сообщает "Матч ТВ".



"Уверен, "армейцы" будут выкладываться на 150 процентов, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и "Зенит" будет сражаться ради победы.



Принципиального значения не придаём тому, чтобы прийти на промежуточный финиш первыми. Гораздо важнее чем всё закончится после 30-го тура", - сказал Семак.

Матч "Зенит" - ЦСКА состоится 2 ноября на "Газпром Арене". Начало - в 19:00.

"Зенит" является лидером турнирной таблицы чемпионата. ЦСКА располагается на 5 позиции.

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