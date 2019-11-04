Семак рассказал об ожиданиях от матча с "РБ Лейпциг"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о предстоящем матче команды в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг". Об этом сообщает Sport24.
"Есть микроповреждения. Андрей Лунев присоединился к тем, кто давно не играет. Остальные с большой долей вероятности смогут принять участие в игре.
Мы уделяем большое внимание и штрафным, и угловым. Это важная часть игры. Работали и будем работать", - сказал Семак.
Первая встреча команд завершилась в пользу немецкого клуба со счетом 2:1.
Матч "Зенит" - "РБ Лейпциг" состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге. Начало - в 20:55 мск.
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