Семак рассказал об ожиданиях от матча с "РБ Лейпциг"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о предстоящем матче команды в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг". Об этом сообщает Sport24.

"Есть микроповреждения. Андрей Лунев присоединился к тем, кто давно не играет. Остальные с большой долей вероятности смогут принять участие в игре.

Мы уделяем большое внимание и штрафным, и угловым. Это важная часть игры. Работали и будем работать", - сказал Семак.

Первая встреча команд завершилась в пользу немецкого клуба со счетом 2:1.

Матч "Зенит" - "РБ Лейпциг" состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге. Начало - в 20:55 мск.

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