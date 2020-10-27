Семак рассказал об ожиданиях от матча "Зенита" с "Боруссией"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, чего ждет от матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией".

"Мой прошлый матч в Дортмунде (в марте 2014 года Семак в качестве и. о. главного тренера "Зенита" обыграл "Боруссию" на выезде со счетом 2:1 в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов) это история, которая никак не поможет. В футболе возможен любой результат, тем он и прекрасен.

Несмотря на то, что Холанд сейчас - звезда европейского и мирового масштаба, не один он несет угрозу. Главное, как мы сможем противостоять прекрасной атакующей линии "Боруссии". Все, кто прилетел, рвутся в бой. Мы с нетерпением ждем завтрашнего матча.

У нас 18 полевых игроков, которые готовятся. Из них трое молодых, которые принимали участие в матче за "Зенит-2". Кому-то может показаться, что у нас длинная скамейка, кому-то - нет.

Слабости "Боруссии" - относительные. Все знают сильные и слабые качества игроков. Вопрос в том, как ими воспользоваться. На поле выходят 11 игроков, и кто окажется сильнее и удачнее, тот и победит", - передает слова Семака Sport24.

Встреча "Зенита" с "Боруссией" состоится завтра, 28 октября, в Германии. Начало матча - в 23:00 (мск).

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