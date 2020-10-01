Семак рассказал об ожиданиях от матча "Зенита" со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу предстоящего матча 10-го тура РПЛ со "Спартаком".

Встреча состоится 3 октября и начнется - в 19:00 (мск).

"Игра принципиальная. Всегда матчи против "Спартака" носят особенный характер. Но это такая же игра, и за нее тоже дается три очка. Интереса добавляет то, что обе команды сейчас идут наверху турнирной таблицы. И с точки зрения принципиальности, и с точки зрения турнирного положения эта игра очень интересна.

Тедеско стал сильнее, практически во всех компонентах, я об этом уже говорил. Команда очень серьезная. Прибавили во всем: и в прессинге, и в контроле. Игра команды смотрится сбалансированно и хорошо", - цитирует Семака пресс-служба "Зенита".

После 9 туров РПЛ у обеих команд по 20 баллов.

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