Семак рассказал об ожиданиях от матча "Зенита" со "Спартаком"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу предстоящего матча 10-го тура РПЛ со "Спартаком".
Встреча состоится 3 октября и начнется - в 19:00 (мск).
"Игра принципиальная. Всегда матчи против "Спартака" носят особенный характер. Но это такая же игра, и за нее тоже дается три очка. Интереса добавляет то, что обе команды сейчас идут наверху турнирной таблицы. И с точки зрения принципиальности, и с точки зрения турнирного положения эта игра очень интересна.
Тедеско стал сильнее, практически во всех компонентах, я об этом уже говорил. Команда очень серьезная. Прибавили во всем: и в прессинге, и в контроле. Игра команды смотрится сбалансированно и хорошо", - цитирует Семака пресс-служба "Зенита".
После 9 туров РПЛ у обеих команд по 20 баллов.
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