Семак рассказал, почему Круговой восстанавливается с "Зенитом"

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Семак рассказал, почему Круговой восстанавливается с "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему защитник Данил Круговой, который играет в аренде в "Уфе", занимается в расположении петербургского клуба. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". 

Отметим, что футболист сейчас восстанавливается после травмы.

"Мы понимаем, что ему нужны занятия на поле - больше работы с мячом. У него контракт с "Зенитом" и, по договоренности между клубами, он восстанавливается от травмы там, где больше возможностей для реабилитации. Во взаимоотношениях с "Уфой" мы отталкиваемся от того, как лучше для самого футболиста", - сказал Семак.

В этом сезоне 21-летний футболист участвовал лишь в 6 матчах РПЛ.

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