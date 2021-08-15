Семак рассказал, почему оставил Дзюбу на скамейке запасных в матче с "Локомотивом"

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился причинами, почему форвард Артем Дзюба остался на скамейке запасных в матче четвертого тура РПЛ против "Локомотива".

"Все идет как нужно. Он хорошо работает. Но на сегодня что касается двух позиций в атаке, то Азмун и Ерохин забивают много и демонстрируют хорошую игру.

Дзюба остается важным игроком нашей команды. На сегодня игроки, которые выходят на этих атакующих позициях, чуть лучше готовы. Все может измениться в следующем матче. У нас 17 полевых игроков в заявке, они готовы выходить, играть и бороться за место в составе", — сказал Семак.

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