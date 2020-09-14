Семак рассказал, почему Жирков не попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Арсеналом"

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Семак рассказал, почему Жирков не попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Арсеналом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему Юрий Жирков не попал в стартовый состав команды на матч 7-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (2:1; второй тайм).

"Нагрузка на плечи Юры выпадает большая, мы его всегда бережем и даем отдохнуть, когда есть такая возможность.

Думаю, Луценко играет важную роль сейчас в игре команды, но в то же время Эванс Кангва, который будет играть на острие атаки - для него это тоже привычная позиция. Это быстрый футболист, и, учитывая те моменты, которые возникают в последних матчах, в быстрых атаках, думаю, только на руку иметь впереди такого игрока", - приводит официальный сайт "Зенита" Семака.

Жирков выступает в "Зените" с 2016 года. В этом сезоне 37-летний футболист принял участие в 4 матчах РПЛ.

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