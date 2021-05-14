Семак рассказал, продаст ли "Зенит" Азмуна
Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак сделал заявление о будущем форварда Сердара Азмуна.
"На сегодняшний день никаких серьёзных предложений ни по одному игроку "Зенита" нет. Возможно, появятся чуть позже. Самое важное – желание самого игрока, он должен хотеть играть за клуб. Удерживать никого насильно не надо. Если желание есть, надо строить дальнейшие планы. Конечно, интерес европейского клуба – шаг вперёд для любого футболиста из чемпионата России. Препятствовать этому не нужно. Вопрос в том, чтобы условия, по которым игрок переходит, были взаимовыгодны для клуба и игрока", - сказал Семак.
Рыночная стоимость иранца оценивается в 23 миллиона евро. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2022 года.
В этом сезоне Азмун забил 19 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах в составе "сине-бело-голубых".
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