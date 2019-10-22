Семак рассказал, у каких наставников учился тренерской профессии

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Семак рассказал, у каких наставников учился тренерской профессии

Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, у каких тренеров учился своей профессии. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

"В пору работы ассистентом мне посчастливилось трудиться с великими специалистами. Сложно выделить кого-то одного, но это, конечно, и Лучано Спаллетти, с которым я работал более тесно, Фабио Капелло, Мирча Луческу, Андре Виллаш-Боаш", - сказал Семак.

Завтра, 23 октября, "Зенит" сыграет в гостях с "РБ Лейпцигом" в рамках 3-го тура Лиги Чемпионов. Начало встречи - в 19:55 (мск).

"Зенит" с 4 баллами возглавляет турнирную таблицу группы G.

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