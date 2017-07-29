Семак: "Расстроены результатом матча с "Уралом"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак подвёл итоги матча третьего тура чемпионата России против "Урала".

"Конечно, обидно. В контратаках у нас были хорошие моменты, чтобы забить второй гол. Соперник оказывал давление, оборона в целом справлялась, а на последней минуте могли вырвать победу. Расстроены результатом, но ребята старались, бились до последней минуты. Будем работать дальше" - сказал Семак.

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