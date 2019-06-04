Семак разведется с женой, чтобы жениться на ней еще раз

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, что она вновь выйдет замуж за своего мужа.

"Несмотря на то что у нас уже семь детей, сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?" Самолет загудел от аплодисментов, свиста и криков "Поздравляем", Сергей присел передо мной на колено с темно-синей коробочкой… Я растерялась, совершенно забыла, что в таких случаях принято отвечать... За этим для кого-то бессмысленным действием ("Вы ведь давно женаты!") скрывается понятная только нам и самым близким людям история… Я сказала "да" не потому, что мой парень – тренер "Зенита" или отец наших семерых детей. Совсем не поэтому. "Да" – потому что масштаб личности этого человека не знает границ. Его мудрость, скромность, щедрость поражают больше, чем спортивные достижения.

Тысячу раз "да", потому что мой "обновленный" парень – будущий муж с каждым днем нравится мне всё больше. Так хочется сделать вместе много хорошего, жить не для себя, а для целого мира", написала Анна в своем Instagram.

В семье Анны и Сергея восемь детей: Илья (сын Сергея от первого брака), Майя (дочь Анны от первого брака), Семен, Иван, Варвара, Савва, Илария и Таня (приемная дочь).

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