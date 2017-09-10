Семак: "Ребята старались, но отмечу мастерство игроков "Краснодара"

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Семак: "Ребята старались, но отмечу мастерство игроков "Краснодара"Главный тренер "Уфы" Сергей Семак дал комментарий по матчу своей команды против "Краснодара".

"Претензий нет, ребята работали, старались. Отмечу мастерство игроков "Краснодара". Во втором тайме мы играли лучше, активнее, но этого не хватило для победы. У нас было два-три подхода, но мы не смогли из этого ничего выжать. Нужно продолжать работать", - цитирует 41-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, "Краснодар" обыграл "Уфу" со счетом 1:0. | soccernews.ru

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