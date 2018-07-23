Семак: "Результат жеребьевки - нормальный"

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак дал комментарий по жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Результат жеребьевки для нас - нормальный. Мы будем изучать обоих возможных соперников, обязательно посмотрим их матчи между собой. С минским "Динамо" мы уже немного знакомы", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Р-Спорт.

Напомним, первым соперником "Зенита" в новом сезоне Лиги Европы будет словацкий ДАК либо минское "Динамо".

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