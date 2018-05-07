Семак: "С "Рубином" была равная игра"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Была равная игра, и мы создавали моменты, но "Рубин" во втором тайме владел преимуществом. Нужно делать максимум. Постараемся выше подняться. Ресурсов не хватает, есть кадровые проблемы. Думаю, наша команда далеко от зоны стыковых матчей и хорошо, что мы спокойно переживём сезон" - сказал Семак.

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