Семак: "Сборной России абсолютно по силам выйти из группы на Чемпионате Мира"

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Сборная России может рассчитывать на выход из группы. Это абсолютно по силам. Что касается поддержки, то мы все должны поддерживать сборную России. Она у нас одна, другой сборной нет. Будем смотреть за всеми матчами, это праздник футбола. Будем смотреть за нашими ребятами и переживать, чтобы они постарались и сделали все возможное, показали свой лучший футбол. За это и будем переживать. А как сложится с точки зрения результата, мы увидим, и очень скоро. Надо поддерживать", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" sport24.ru.

Напомним, Мутко поддержал сборную России. | soccernews.ru