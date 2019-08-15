Семак считает, что за победу в РПЛ будут бороться 7 команд
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.
"Пока сыграно не так много туров. Но, думаю, действительно стало больше команд, которые стремятся играть агрессивно, высоко. В середине чемпионата, когда станет понятно, кто за что борется, футбол станет больше похож на прошлогодний.
Прекрасную трансферную кампанию проводят "Краснодар" и "Спартак". "Динамо" прекрасно усиливается, по крайней мере по именам и позициям. У ЦСКА возмужала команда, к тому же удалось подписать Николу Влашича, практически полкоманды участвует в атакующих действиях.
Конкурентов стало больше. Пятёрка кандидатов на золото осталась, плюс к ним добавляются "Динамо" и "Ростов", показывающий прекрасную игру", - сказал Семак.
Стоит отметить, что по итогам шести туров "Зенит" лидирует в Премьер-лиге. Далее располагаются "Ростов", ЦСКА, "Краснодар" и тульский "Арсенал". "Локомотив", "Спартак" и "Динамо" пока находятся за пределами первой пятёрки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1