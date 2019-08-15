Семак считает, что за победу в РПЛ будут бороться 7 команд

Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

"Пока сыграно не так много туров. Но, думаю, действительно стало больше команд, которые стремятся играть агрессивно, высоко. В середине чемпионата, когда станет понятно, кто за что борется, футбол станет больше похож на прошлогодний.

Прекрасную трансферную кампанию проводят "Краснодар" и "Спартак". "Динамо" прекрасно усиливается, по крайней мере по именам и позициям. У ЦСКА возмужала команда, к тому же удалось подписать Николу Влашича, практически полкоманды участвует в атакующих действиях.

Конкурентов стало больше. Пятёрка кандидатов на золото осталась, плюс к ним добавляются "Динамо" и "Ростов", показывающий прекрасную игру", - сказал Семак.

Стоит отметить, что по итогам шести туров "Зенит" лидирует в Премьер-лиге. Далее располагаются "Ростов", ЦСКА, "Краснодар" и тульский "Арсенал". "Локомотив", "Спартак" и "Динамо" пока находятся за пределами первой пятёрки.

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