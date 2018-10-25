Семак считает заслуженной победу "Зенита" в матче с "Бордо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с "Бордо", который завершился со счетом 2:1.

"Начали неплохо. В дальнейшем две ошибки допустили, одна чуть не закончилась голом во второй неправильно сыграли при подаче с фланга. Отыгрываться сложнее, и хорошо, что смогли отыграть до перерыва. Во втором тайме играли лучше, но, к сожалению, не реализовали пенальти. Ребята - молодцы. Соперники достойны друг друга. Думаю, заслуженно победили. Я рад", - приводят слова Семака российские СМИ.

Благодаря этой победе "Зенит", набрав семь очков, лидирует в своей группе. Следующий матч "Зенит" вновь проведет с "Бордо", теперь на выезде, 8 октября.

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