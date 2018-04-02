Семак сделал важное заявление по будущему в "Уфе"

Теги уфасергей семак

Семак сделал важное заявление по будущему в "Уфе"Главный тренер "Уфы" Сергей Семак пообщался с журналистами на  тему продления контракта со своим клубом.

"Продление контракта может произойти в любой день. У нас есть договорённость, этого для меня достаточно. Чисто технически никаких вопросов нет. Точно будет подписан контракт. А потом вдруг меня уволят через три дня", - сказал он.

Действующий контракт специалиста с клубом истекает летом 2018 года. 

Читайте: Бубнов: "У Семака в "Зените" может получиться"  | http://soccernews.ru 

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