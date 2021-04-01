Семак сделал выбор между чемпионством РПЛ и плей-офф Лиги Чемпионов

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Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак признался, что для него важнее становиться чемпионом России, чем преодолевать групповой этап Лиги Чемпионов.

Напомним, что "сине-бело-голубые" выигрывали РПЛ в двух последних сезонах подряд. Также команда два года кряду вылетала из главного еврокубка, занимая последнее место в группе.

"Променял бы я два чемпионства на выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов? Конечно, не променял бы. Выход из группы - да, это здорово, но дальше что? Чемпионат России - это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги Чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы - это хорошо. Но это же не титул!

Это то же самое, как перед матчами сборной России на крупных турнирах все говорят о выходе из группы. Ну вышли - и что? А дальше вылетели. И толку? Тут важно само качество игры. К этому нужно стремиться", - считает Семак.

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