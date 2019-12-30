Семак сделал заявление о физической форме Кокорина

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Семак сделал заявление о физической форме Кокорина

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал состояние форварда Александра Кокорина, который уже более года не принимал участие в официальных матчах.

"Кокорин был и остаётся прекрасным игроком, если говорить о профессиональных качествах. Он - один из лучших футболистов России. И по данным, и по таланту - тут ничего не изменилось. Он соскучился по футболу, и мне нравится то усердие, с которым он подходит к тренировкам. После паузы он будет уже готов играть целый матч. По физическим показателям он один из лучших в команде", - сказал Семак.

Напомним, что в последний раз 28-летний нападающий выходил на поле 7 октября 2018 года. Затем он был арестован и провёл за решёткой более 11 месяцев.

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