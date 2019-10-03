Семак сделал заявление о победе над "Бенфикой"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (3:1).
"Рады победе, заслужили сегодня. Хорошо играли, создавали моменты. В конце потеряли концентрацию, не очень хорошо сыграли при стандартах. Но, думаю, были ближе сегодня к победе.
Следующие матчи покажут, насколько сможем конкурировать. "Лион" добился гостевой победы, легких матчей не будет. Дальше выйдет тот, кто будет лучше играть и наберет наибольшее количество очков", - приводят слова Семака российские СМИ.
Благодаря победе петербургский клуб вышел на первое место в турнирной таблице группы G. В 3-м туре "Зенит" на выезде сыграет с "РБ Лейпциг". Матч состоится 23 октября.
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