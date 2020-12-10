Семак сделал заявление о предстоящем матче с "Динамо"
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо".
"Новый тренер у "Динамо" - это новые эмоции, новые требования. Команда стала больше прессинговать, контрпрессинговать. Оборона играет выше. Они стали действовать гораздо агрессивнее, больше в атаку. Это то, что мне показалось в последних матчах. Не так много Шварц работает с "Динамо", поэтому можно и нужно отталкиваться от статистики исключительно по его работе. Здесь выборка пока небольшая выездных матчей.
В матче против "Динамо" нужно играть, выкладываться на 100 процентов, в каждом матче стараться играть на победу. Что мы и будем делать", - приводит слова Семака пресс-служба петербургского клуба.
Матч "Зенит" - "Динамо" состоится в субботу, 12 декабря. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
После 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. "Динамо" с 30 очками занимает четвертую позицию
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