Семак сделал заявление о возможной работе в "Спартаке"

1 Теги спартак москвазенит санкт-петербургсергей семак

Семак сделал заявление о возможной работе в "Спартаке"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал гипотетическую возможность работы в московском "Спартаке".

"Спартак" - это не враги, это соперники. Так сложилось традиционно, что и для ЦСКА это очень серьезный раздражитель, и для "Зенита". Пошел ли бы я к "красно-белым" работать? Думаю, что нет. Хотя есть ребята из "Спартака", с которыми мы были в сборной и общаемся. Есть и болельщики "Спартака", с которыми в жизни пересекались. Соперничество на футбольном поле - это одно, а жизнь - другое", - приводят слова Семака российские СМИ.

Напомним, что в прошлом сезоне "Зенит" под руководством Семака в пятый раз в своей истории стал чемпионом России. В данный момент клуб из Санкт-Петербурга также лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Спартак" занимает шестую позицию.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Семак, пожалуй, единственный в Зените, кто заслуживает уважения.

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