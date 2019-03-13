Семак сделал заявление перед матчем "Вильярреал" - "Зенит"

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Семак сделал заявление перед матчем "Вильярреал" - "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом", который состоится завтра, 14 марта. Напомним, что в первом матче российский клуб уступил на свое поле со счетом 1:3. 

"Шансы есть. Мы должны иметь в виду матч со "Спартаком" и понимать, кто лучше готов из игроков на данном этапе. Завтра на поле выйдут те, кто будет готов лучше. Для тех, кто появится завтра, это шанс проявить себя. Быстрый гол всегда добавляет уверенности. Тем более, нам нужно забивать. Но самое главное - какой будет результат в конце матча", - приводят слова Семака российские СМИ.

Матч "Вильярреал" - "Зенит" пройдет на стадионе "Эль-Мадригал" в Вильярреале. Начало встречи в 23:00 мск. Главный арбитр матча - Артур Соареш Диаш.

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