Семак сделал заявление перед матчем "Вильярреал" - "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом", который состоится завтра, 14 марта. Напомним, что в первом матче российский клуб уступил на свое поле со счетом 1:3.
"Шансы есть. Мы должны иметь в виду матч со "Спартаком" и понимать, кто лучше готов из игроков на данном этапе. Завтра на поле выйдут те, кто будет готов лучше. Для тех, кто появится завтра, это шанс проявить себя. Быстрый гол всегда добавляет уверенности. Тем более, нам нужно забивать. Но самое главное - какой будет результат в конце матча", - приводят слова Семака российские СМИ.
Матч "Вильярреал" - "Зенит" пройдет на стадионе "Эль-Мадригал" в Вильярреале. Начало встречи в 23:00 мск. Главный арбитр матча - Артур Соареш Диаш.
Не пропустите: Звездный игрок "Зенита" вновь выбыл из строя из-за травмы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сарри высказался о будущем Азара в "Челси"
-
СМИ опубликовали возможный состав "Реала" в следующем сезоне
-
Опубликован проект Клубного чемпионата мира, в котором сыграют 24 клуба
-
Погба принял важное решение по своему будущему
-
Семак сделал заявление перед матчем "Вильярреал" - "Зенит"
-
Черышев высказался о сексуальной ориентации Роналду
-
"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с ключевым игроком
-
Звездный игрок "Зенита" вновь выбыл из строя из-за травмы
-
Марадона ярко выразился об игре Роналду в матче с "Атлетико"
-
Черышев рассказал, когда перейдет в российский клуб
-
"Барселона" определилась по трансферу Алексиса Санчеса
-
В окружении Бэйла оценили вероятность ухода игрока из "Реала"
-
Тухель ярко высказался о будущем двух звезд ПСЖ
-
"Ты очень плох! Убирайся": так болельщики "Реала" встретили Бэйла у базы клуба
-
1
Игрок "Манчестер Сити" решил опровергнуть слова Гвардиолы
-
1
Адвокат Кокорина рассказал, когда будет предварительное слушание по делу
-
"Реал" начал переговоры по трансферу топ-форварда
-
Аяз Гулиев прокомментировал результаты "Спартака"
-
Главный тренер "Валенсии" рассказал о перспективах Черышева в матче с "Краснодаром"
-
Саутгейт ярко высказался об игре звезды "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3