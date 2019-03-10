Семак сделал заявление после победы "Зенита" над "Уфой" в матче РПЛ

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над "Уфой" (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

"Неплохо начали игру. Надо было забивать, но вместо этого мы грубо ошиблись и пропустили. В голе недоработали многие футболисты, сыграли абсолютно плохо. В дальнейшем могли не доводить до ситуации с необязательными штрафными и угловыми. Вероятность гола возрастала, некоторые игроки выглядели подуставшими. Надо было восстанавливаться после тяжелого матча. Рад, что победили в тяжелых боевых условиях. Благодарим болельщиков за поддержку", - приводят слова Семака российские СМИ.

После матча "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, и на шесть очков опережает идущий вторым "Краснодар".

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