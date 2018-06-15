Семак сформировал свой тренерский штаб в "Зените"

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Семак сформировал свой тренерский штаб в "Зените"

Новый наставник "Зенита" Сергей Семак сформировал свой тренерский штаб.

Как сообщает официальный сайт клуба, помощниками 42-летнего специалиста станут Александр Низелик, Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук. За подготовку вратарей продолжит отвечать Михаил Бирюков, а за физическую подготовку - Иван Карминати и Андреа Сканавино. Аналитической работой займутся Максим Гайдовский, Александр Попович и Василий Галямин.

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