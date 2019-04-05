Семак: "Ситуация с Кокориным переходит все грани с точки зрения человеческого понимания"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о том, что нападающему команды Александру Кокорину продлили арест еще на полгода. Об этом сообщает Sport24.

Футболист находится в СИЗО с октября прошлого года.

"Я бы хотел, чтобы Саша вернулся в футбол. Лично с моей стороны, как Сергея Семака, я желаю ему скорейшего возвращения. Эта ситуация переходит все грани с точки зрения человеческого понимания. Давайте всех сажать на год за драку. Я жду и думаю, что клуб будет всячески поддерживать Александра. Я бы очень хотел, чтобы он остался в "Зените", - сказал Семак.

В октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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