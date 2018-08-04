Семак: "Скользкий результат держал в напряжении до конца"

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Семак: "Скользкий результат держал в напряжении до конца"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями после победы своей команды над тульским "Арсеналом" в матче второго тура чемпионата России.

"Игра сложная. Результат скользкий, который держал в напряжении до конца. "Арсенал" хорошо организован. Хотелось бы забивать больше, моменты были. По качеству игры, настрою, движению всё было нормально. Надо прибавить со стандартов, было много подач без опасности" - сказал Семак.

Не пропустите видеообзор матча "Зенит" - "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru

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