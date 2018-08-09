Семак: "Случилось все - только не в нашу пользу"

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак дал комментарий разгромному поражению своей команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы от минского "Динамо".

"Очень сложно и неприятно сложился для нас первый тайм. Во втором играли лучше, нужно было забивать. К сожалению, не получилось, еще и пропустили. Тем интересен футбол, что может случиться все. Случилось все - только не в нашу пользу. Очень обидное поражение, у нас есть неделя, чтобы подготовиться к ответному матчу. Шансы, естественно, у нас есть, хотя выйти в следующий раунд будет сложно. Но возможно", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, "Зенит" потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках за последние почти 30 лет. | soccernews.ru